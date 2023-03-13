Одесская область получила важное оборудование из Саудовской Аравии

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Генераторы передадут для нужд объектов критической инфраструктуры Одесской области.

«Прежде всего, благодарен Королевству Саудовская Аравия, которое передало помощь для нашего государства. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Офиса Президента Украины, Фонда Госимущества и благотворительного фонда UAIM Humanitarian Fund. Эти 27 мощных генераторов мы передадим для нужд объектов критической инфраструктуры Одесской области» — сказал Начальник Одесской ОВА Максим Марченко

Напомним, по состоянию на 13 марта у энергосистемы нет дефицита, а рост потребления не прогнозируется, поэтому отключений света в Одесской области сейчас нет.

В ДТЭК сообщили, что окончательно ситуацию со светом им удалось стабилизировать 12 марта.

Ранее генераторы сильно выручили наш регион, когда и-за российских обстрелов и аварий на линиях в Одессе был огромный дефицит электроэнергии и обеспечить электроснабжение критической энергоинфраструктуры удалось исключительно благодаря мощным генераторам.

Без них Одессе осталась бы и без света, и без воды, и без тепла.