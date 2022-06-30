Одесские пляжи открывать не будут, – спасатели

В Одесской области пока не планируют открывать пляжи из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и угрозы с моря.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь областного управления ГСЧС Марина Мартыненко.
«Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые может принести к нам на берег, также есть опасность угрозы с моря и для того, чтобы обезопасить людей, пляжи открываться не будут»,
– сообщила Мартыненко.
Статья по теме: Курортный сезон в Одессе в условиях войны
Сейчас в Одесской области нет ни одного пляжа, который был бы официальным. То есть каждый год открывались места отдыха, там, где были посты спасателей, где проверяли дно и воду на наличие опасных предметов. В этом сезоне такие процедуры провести не могут, отметила спикер.
«Все пруды, реки и лиманы – ни один не проверен, каждый водоем сейчас опасен. Просто прийти туда отдыхать не запрещено, ГСЧС этого не запрещает, но заходить в воду уже опасно»,
– добавила она.
Также в ГСЧС опровергли информацию об открытии городских пляжей в Одессе, ранее обнародованную мэрией. Вопрос об установке сеток, которые могли бы улавливать опасные предметы поднимался наряду с другими мерами безопасности, но решение так и не нашли.
Как сообщалось ранее, городские власти Одессы приняли решение обезопасить и открыть часть пляжей.
Читайте также:
- На одесских пляжах можно будет купаться – в полиции рассказали, где;
- На одесских пляжах стали вручать повестки в военкомат;
- Работа развлекательных заведений в Одессе этим летом: танцев на костях не будет;
- Как борются с нерадивыми пляжниками на курортах Одесской области? (видео).
Источник и фото: Суспільне. Одеса