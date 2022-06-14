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На одесских пляжах стали вручать повестки в военкомат

На одесских пляжах стали вручать повестки в военкомат

Отдыхать на пляжах и купаться в море в Одессе сейчас запрещено из-за минной опасности. Но одесситы запретом пренебрегают. Раньше нарушителей просто гоняла полиция, а теперь вместе с патрульными ходят еще и представители военкомата.

Вместе с патрульными к побережью 14 июня отправились и журналисты. Они своим глазами увидели как сотрудники военкомата вручают некоторым пляжникам повестки.

По словам спикера Патрульной полиции Одесской области Аллы Марченко, за минувший день было выдано 27 повесток.

Сейчас, когда в стране объявлена всеобщая мобилизация, вручить повестку могут любому мужчине, независимо от места проживания и прописки.

Патрульная полиция и дальше продолжает контролировать, как в городе соблюдают запрет на посещение побережья и пляжей.

Напоминаю, что побережье заминировано, есть опасность — об этом мы говорим ежедневно, но видим, что люди игнорируют, подвергают себя опасности, приходят на море, приводят детей. Это наша ежедневная работа. Мы ее продолжим. Будем ждать, пока люди уйдут с пляжей. Санкции есть, если нет документов, если человек нарушает общественный порядок, а так в большей мере это превентивная работа. Введение более жестких санкций при непослушании принимается на уровне городской и областной власти,

— пояснила Алла Марченко.

Что касается мест, где отдых разрешен – это может быть специальная огороженная территория пляжных клубов, деревянные настилы, бассейны. Но заходить в морскую воды в любом случае запрещено.

Тоже время отдых на песке и плитах запрещен.

сотрудники военкомата на пляже

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала законно ли вручение повесток на улицах и блокпостах. Как оказалось, во время всеобщей мобилизации вручить повестку могут в любом месте – это законно. Но получение повестки не влечет сразу отправку на войну.

Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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