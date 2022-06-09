Новости Одессы и Одесской области

Работа развлекательных заведений в Одессе этим летом: танцев на костях не будет

Работа развлекательных заведений в Одессе этим летом: танцев на костях не будет

Для комендантского часа исключений нет – все ночные клубы должны быть закрыты. Как и доступ к морской воде. Не важно, частный это пляж или общественный.

Об этом рассказал спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук во время всеукраинского телемарафона новостей.

Пляжи закрыты по двум основным причинам: силы обороны заминировали побережье, а в воде присутствует минно-взрывная опасность, так порой к берегу прибивает сорванные с якорей морские мины.

С наступлением летнего сезона в Одессе отрылись развлекательные заведения. Но, как отметил Сергей Братчук, все они должны прекращать работу до наступления комендантского часа. Исключений здесь ни для кого нет. А если будут выявлены нарушения, то нарушители будут наказаны.

Для подобных заведений прописаны правила поведения и инструкции, например, как должны действовать во время воздушной тревоги:

«Напомню, что действует постоянно комендантский час, исключений для тех заведений, которые работают по комендантскому часу нет».

Также среди правил не допускать большого скопления людей:

«Нет танцев на костях, нет дискотек, нет концертов, которые могут быть после комендантского часа. Если кто-то будет нарушать эти правила, жесткий ответ будет таким, который отвечает требованиям военного времени».

Пояснил спикер ОВА и то, зачем вообще позволили отрыться таким заведениям в военное время: «Эти заведения работают для того, чтобы бюджет наш наполнялся финансами, которые важные для ВСУ».

Сергей Братчук рассказал, что если люди видят нарушение инструкций развлекательными заведениями или отдыхающим, то нужно обращаться к ОВА, они будут реагировать вместе с правоохранительными органами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что руководитель Одесской ОВА Максим Марченко пообещал разобраться с ночной жизнью в Аркадии, в особенности с гулянками и драками.

Фото: Суспільне. Одеса

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить