Курортный сезон в Одессе в условиях войны (видео)

Учитывая войну в Украине традиционного курортного сезона в Одессе, в этом году не будет. Посещение пляжей и купание в море до сих пор под запретом. Нарушителей в лучшем случае ждет разговор с полицией или правоохранителями, а в худшем – угроза жизни из-за мин на пляже и в воде.

По данным начальника объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк — уже обнаружено более 10 вражеских мин в воде. К тому же в Черном море находятся ракетные корабли кафиров, которые способны наносить удары по всей территории Украины.

Количество кораблей во вражеской группировке в Черном море, северо-западной его части, которая контролирует судоходство непосредственно у берегов страны — только увеличивается. Пока таких 5 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет, — отметила Натали Гуменюк.

Опасность в море останавливает не всех пляжников

Опытные одесситы отдыхают на деревянных настилах рядом с морем и даже умудряются купаться, не заходя в воду.

Большинство отдыхающих с пониманием относятся к существующим запретам на пляже.

Ну купаться я не пойду – это точно, потому что это опасно. А прийти на пляж, где-то быть, где-то в районе моря, позагорать, полежать – это я считаю неплохо, — признался одессит Владимир.

Я сама из Николаева. Я сегодня здесь второй или третий раз прямо на берегу. Я, конечно, очень удивлена, что здесь много людей. Я все-таки считаю, что это опасно, потому что у нас уже большая такая ситуация, очень напряженная и я больше того, чтобы здесь работал запрет. Ну вот чтоб было жестче. Хотя сама здесь сейчас нахожусь, но я считаю, что это опасно, — говорит Галина.

Но некоторые, несмотря на запрет, все же лезут в море. Поэтому в МВД уже рассматривают возможности для безопасного отдыха.

Прежде всего я хочу обратиться к тем людям, которые живут в Одесщине – на самом деле местная власть сейчас ищет совместно с ГСЧС те участки, где можно будет купаться безопасно в море но в большинстве мест Одессы, на сегодняшний день это опасно, —

рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона «Единые новости».

В Аркадии уже открылись пляжные клубы

Сейчас уже работают: «Итака», «Ибица» и «Red Line». Все эти заведения располагают собственными зонами отдыха у моря на деревянных настилах с шезлонгами и бассейнами. В одном клубе даже заявили о наличии бомбоубежища для посетителей. Цены за шезлонг здесь стартуют от 150 до 500 гривен, а мягкая площадка или палатка для компании стоит от 600 до 1900 гривен.

Посетителей этих заведений правоохранители не трогают, потому что такой отдых разрешен. Хотя и угрозы взрыва мины или атаки с моря здесь тоже существуют.

Нет абсолютной безопасности, потому, что все мы понимаем, что дрейфующая мина может подкатиться и к такому креплению, на котором находится этот настил, и там где мы сейчас вами находимся, он может просто прибыть сюда. В настоящее время распоряжением местных властей определено, что на таких пляжных зонах, работающих под наблюдением частной охраны – должно быть очень пристальное наблюдение и в случае обнаружения приближения такого предмета – немедленно известить, немедленно эвакуировать людей, немедленно принять меры для того, чтобы обезопасить людей. Но насколько качественно это выполняются – мы контролируем, проверяем, и если эти нормы не будут соблюдены – будут приняты соответствующие меры,

– отметила начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Некоторых одесситов открытие в этом сезоне частных клубов возмущает.

Уже открываются в Одессе и аквапарки

Одно из заведений уже работает в Аркадии. Цены здесь от 350 до 900 гривен за взрослый билет и от 200 до 600 гривен за детский.

Также можно приобрести абонемент на все лето за 2 или 4 тысяч гривен. А с 24 июня должен открыться и развлекательный аквакомплекс на седьмом километре Овидиопольской дороги. При скидке в 50% процентов, которую обещают на сайте заведения в честь открытия взрослый билет будет стоить 500 гривен, а детской 400 грн.