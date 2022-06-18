На одесских пляжах можно будет купаться – в полиции рассказали, где

В Одессе частично откроют пляжи, где разрешат купаться.
Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам главы МВД, спасатели определили участки, где можно будет безопасно купаться в море.
«Но в большинстве мест Одессы на сегодняшний день это опасно»,
– добавил Монастырский.
Спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.
При этом точной даты, когда откроют безопасные пляжи, министр не назвал.
Напомним, на прошлой неделе на одной из пляжей под Одессой случилась трагедия: мужчина, который пришел на пляж с семьей, подорвался на вражеской мине, когда пошел купаться.
Как сообщалось, после начала войны пляжи в Одессе заминировали, чтобы не дать высадиться вражескому десанту. А жителям города в целях безопасности запретили их посещать.
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Фото пресс-службы Патрульной полиции в Одесской области