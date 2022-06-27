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Курортному сезону в Одессе быть: в городе откроют безопасные пляжи

Курортному сезону в Одессе быть: в городе откроют безопасные пляжи

Несмотря на войну и запрет на купание в море, люди едут в Одессу отдыхать. Силы правопорядка не в силах очистить очистить побережье от нарушителей. Поэтому городские власти приняли решение обезопасить и открыть часть пляжей.

Об этом в интервью польскому телевидению рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.   

В Одессу уже по привычке многие едут летом отдыхать. Приезжают в наш город для того, чтобы отдохнуть, и, конечно, едут отдыхать к морю. Но в связи с тем, что пляжи закрыты, это делает ситуацию пребывания людей на пляжах небезопасной. Люди идут к морю, нарушая запрет и подвергая свою жизнь опасности,

— говорит глава города. 

По словам мэра, поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей. 

Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Они защитят людей от мин, которые могут быть сорваны в море и прибиться к берегу. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки. Все ради того, чтобы обезопасить людей, потому что сдержать поток людей которые хотят оздоровиться в Одессе или побывать на море очень сложно,

— сказал Геннадий Труханов

Сейчас пляжный отдых в Одессе запрещен из-за минной опасности на пляжах. Песок частично заминирован защитниками города,чтобы воспрепятствовать высадке российского десанта. А в море плавают противокорабельные мины врага. Есть и угроза ракетныхударов.

Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказывала, почему пляжный отдых в этом году занятие опасное.  И не просто опасное, а втройне опасное. Отдыхающим угрожают два вида мин и ракетные удары.

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