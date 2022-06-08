Как борются с нерадивыми пляжниками на курортах Одесской области? (видео)

На курортах Одесской области Катранке и Рассейке решили кардинально бороться с нарушителями запрета посещать заминированные пляжи – там убрали мостики, ведущие к морю.

Об этом сообщил в Facebook глава Ливанской объединенной территориальной громады Василий Резниченко.

В опубликованном видео глава ОТГ напомнил, что уже просил жителей и гостей громады отказаться от прогулок по морскому побережью до окончания военного положения. Но на многих любителей пляжного отдыха запрет не действует. И тогда власти решили действовать кардинально: все мостики, ведущие к пляжу, разобрали, максимально ограничив доступ на побережье.

«Не рискуйте своей жизнью! Надеемся, что война скоро закончится, и все мы будем иметь возможность прогуляться безопасным побережьем нашего с вами моря»,

– говорит Резниченко.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе находчивый молодой человек нашел способ и в морскую воду окунуться, и запрет на купание не нарушить.

А 2 июня на Чкаловском пляже в Одессе произошел курьезно-серьезный инцидент.

Напомним, что после начала войны пляжи в Одессе заминировали, чтобы не дать высадиться вражескому десанту. А жителям города в целях безопасности запретили их посещать.

Этот же запрет касается и курортов Одесской области.

Фото: скриншот с видео с Facebook-страницы Василия Резниченко