Одесские патрульные гоняют отдыхающих с пляжей

В этом году находиться на пляжах Одесской области опасно. В первую очередь из-за мин, которые могут быть в песке. Но многих любителей позагорать не останавливает даже смертельная опасность.

О том, что одесские патрульные вынуждены периодически проводить по пляжам города рейды, чтобы объяснить отдыхающим опасность и выпроводить людей с пляжной линии, рассказала спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

В патрульной полиции в очередной раз призывают одесситов не посещать пляжи из соображений безопасности.

В минувшие выходные одесские патрульные проводили превентивные рейды — ездили по побережью с громкоговорителем и предупреждали об опасности, общались с отдыхающими нарушителями, просили их покинуть небезопасную зону и дожидались, пока те выполнят требование.

Ранее «Одесская Жизнь» раасказывала, почему пляжный отдых в этом году занятие опасное. И не просто опасное, а втройне опасное. Отдыхающим угрожают два вида мин и ракетные удары.

Подтверждением последнего пункта стал факт попадания рашистской крыатой ракеты в пдяжный туалет.

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Фото патрульной полиции Одесской области