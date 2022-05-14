На одесском пляже нашли российскую морскую мину: завтра ее уничтожат

К побережью Одессы прибило морскую мину российских агрессоров. 14 мая ее уничтожат прямо на пляже.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной администрации Максим Марченко.

«Сегодня вследствие шторма на побережье Одессы вынесло российскую морскую мину. Не имея возможности уничтожить ее другим способом, нашими саперами принято решение подорвать мину на месте. Подрыв запланирован на завтра», — сказал он

В этой связи Максим Марченко в очередной раз попросил жителей не передвигаться по пляжам. По его словам, это очень опасно для их жизни.

Напомним, что сегодня в Одессе саперы уничтожили две большие неразорвавшиеся бомбы, которые ранее рашистские самолеты сбросили на один из приморских поселков.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе обезвредили мину, которая всплыла на поверхность воды.