В 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет

Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы. Купаться сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны и на это понадобится немало времени.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал спикер Областной военной администрации Сергей Братчук.

— Пляжи заминированы. Будет победа – будет проведена работа по разминированию акватории Черного моря и пляжей. Тогда и будем отдыхать, — сказал в эфире Всеукраинского телемарафона новостей спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он еще раз обратил внимание одесситов, что и гостей города, что желание подышать свежим морским воздухом на песчаных пляжах сейчас может стоить жизни.

Сергей Братчук пояснил, что когда в стране идет война, возникла необходимость защиты побережья Одессы и Одесской области от возможных попыток врага высадить морской десант. Потому пляжи и заминировали.

— Еще раз объявляем: ни в коем случае не передвигайтесь по прибрежной территории и пляжам Одессы и области, – настаивает спикер ОВА, — «Заминированный пляж – это не так, как в кино, и переснять тот или иной случай невозможно. В реальной жизни, если кто-то наступит на мину, она взорвется за считанные секунды. Не стоит пренебрегать нашими рекомендациями.

Сергей Братчук также отметил, что не стоит трогать, прикасаться, пытаться сдвинуть с места или бросать камни в мины или боеприпасы. Даже фотографироваться возле боеприпасов или мин нельзя: боевой снаряд может сдетонировать даже от вспышки или сигнала телефона.

Напомним, в конце марта на одном из пляжей под Одессой подорвались на мине два человека, которые неосмотрительно заехали на пляж на своем авто.

Также появлялась информация о разминировании пляжей, но она окащалась неверной. Мины по-прежнему на побережье и находиться там опасно для жизни.

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