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Три причины, по которым опасно находиться на одесских пляжах

Три причины, по которым опасно находиться на одесских пляжах

Пляжный отдых в этом году занятие опасное.  И не просто опасное, а втройне опасное. Отдыхающим угрожают два вида мин и ракетные удары.

О том, что пребывание на пляжах в Одессе опасно для жизни, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Помимо опасности обгореть на солнце и утонуть, летом 2022 года курортникам грозит еще три вида опасностей.

  1. Первая – противопехотные мины на пляжах. Не секрет, что силы обороны заминировали песок на пляжах, чтобы воспрепятствовать возможной высадке вражеского десанта и диверсионно-разведывательных групп.
  2. Минная опасность угрожает отдыхающим и в самой воде. И украинские силы обороны и рашистские оккупанты установили в море противокорабельные мины. Периодически из срывает с места штормом и прибивает к берегу.
  3. Продолжаются ракетные обстрелы региона. Куда будет очередной «прилет», предсказать невозможно. Вероятность попадания ракеты по пляжу довольно высока, потому что у рашистов «слабость» к морской и курортной инфраструктуре Одессы.

Потому одесситам и гостям города этим летом советуют потерпеть и отложить пляжный отдых до мирных времен, когда на город перестанут падать ракеты, песок разминируют, а морские мины снимут.

При этом Сергей Братчук отметил, что по соображениям безопасности, в ближайшее время будут приняты жесткие меры, чтобы ограничить доступ к морскому побережью и пляжам.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет.

Напомним, в конце марта на одном из пляжей под Одессой подорвались на мине два человека, которые неосмотрительно заехали на пляж на своем авто.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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