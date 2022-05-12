Посещение одесских пляжей по-прежнему опасно – они заминированы

В Одессе сейчас солнечная теплая погода и горожан тянет на пляжи. Но в этом году из-за российской агрессии отдых на морском берегу опасен. Пляжи Одессы и области заминиованы.

Об этом сказано в совместном заявлении Оперативного командования «Юг» и Одесского городского совета

«В настоящее время ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩАТЬ ПЛЯЖИ, так как на побережье проведены соответствующие работы для обеспечения обороны региона», — сказано в сообщении.

Для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности.

Посещение запрещенных зон на пляжах Одессы может привести к трагическим и непоправимым последствиям.

Одесситов настоятельно просят НЕ использовать сейчас пляжи для отдыха — это опасно!

Впрочем, ни призывы, ни предупреждающие таблички некоторых горожан не останавливают. Непонятно, что движет людьми, идущих искупаться в море прямо через минное поле, но такие находятся. Это подтверждают фото и видео, периодически появляющиеся в одесских соцсетях и телеграм-каналах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет. Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы. Купаться сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны и на это понадобится немало времени.

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