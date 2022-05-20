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На Одесчине рашисты поразили ракетой сортир

На Одесчине рашисты поразили ракетой сортир

Сегодня, 20 мая 2022 года, российские агрессоры нанесли по Одесской области очередной ракетный удар с применением авиации.

Как информирует Оперативное командование «Юг», на этот раз удар пришелся на туалет на одном из пляжей.

«Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области.

Воплощая один из знаковых месседжей своего сумасшедшего диктатора, рашисты, очевидно, пытались «замочить в сортире» очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет»,

– иронизируют в ОК «Юг».

По предварительной информации, потерь нет, «кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора».

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Фото с Телеграм-канала ОК «Юг»

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