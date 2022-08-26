Новости Одессы и Одесской области

Одесские патриотические котики «поселятся» на почтовых марках

Одесские патриотические котики «поселятся» на почтовых марках

Популярных одесских котиков теперь можно будет отправить в любую точку мира благодаря маркам, на которых они будут напечатаны. 2 сентября, в 14:00 в День города, на одесском главпочтамте состоится торжественное тушение двух новых одесских марок «Спасибо, Польша» и «Георгий Победоносец». Авторами рисунков этих марок стала команда одесских художников LBWS CAT.

Автором идеи выпуска марки «Спасибо, Польша» стал известный польский гид и волонтер Борис Тынка. Эта идея возникла, когда он впервые увидел мурал со словами благодарности полякам на улицах нашего города. Он подружился с авторами. Так было решено совершить совместную акцию.

Спасибо, Польша

Спасибо, Польша, марки

Читайте также: Депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов

Вторую марку «Георгий Победоносец» представят сами стритартеры. Она создана на основе уже существующего мурала по библейской легенде «Георгий Победоносец», символизирующей победу добра над злом. Но наш Котик-Георгий одет в украинский плащ и убивает двуглавого русского орла.

Коты-патриоты, Георгий

Георгий-Победоносец, марки

Георгий-Победоносец, марки2

Во время гашения пройдет выставка картин патриотических котиков, розыгрыш эксклюзивных пряников от Оксаны Бубликовой. Известная мастерица и автор кулинарных рекордов недавно провела акции «Украина благодарит» в Варшаве и Гданьске, где раздала полякам тысячи пряников в виде цветов от имени всех украинцев.

Также каждый желающий сможет написать слова благодарности полякам на большом украинском флаге, который в скором времени передадут польским волонтерам.

Все деньги от продажи марок пойдут на благотворительные проекты.

Еще новости Одессы о котиках-патриотах:

Фото с Facebook-cтраницы LBWS CAT

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить