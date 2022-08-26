Одесские патриотические котики «поселятся» на почтовых марках

Популярных одесских котиков теперь можно будет отправить в любую точку мира благодаря маркам, на которых они будут напечатаны. 2 сентября, в 14:00 в День города, на одесском главпочтамте состоится торжественное тушение двух новых одесских марок «Спасибо, Польша» и «Георгий Победоносец». Авторами рисунков этих марок стала команда одесских художников LBWS CAT.

Автором идеи выпуска марки «Спасибо, Польша» стал известный польский гид и волонтер Борис Тынка. Эта идея возникла, когда он впервые увидел мурал со словами благодарности полякам на улицах нашего города. Он подружился с авторами. Так было решено совершить совместную акцию.

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Вторую марку «Георгий Победоносец» представят сами стритартеры. Она создана на основе уже существующего мурала по библейской легенде «Георгий Победоносец», символизирующей победу добра над злом. Но наш Котик-Георгий одет в украинский плащ и убивает двуглавого русского орла.

Во время гашения пройдет выставка картин патриотических котиков, розыгрыш эксклюзивных пряников от Оксаны Бубликовой. Известная мастерица и автор кулинарных рекордов недавно провела акции «Украина благодарит» в Варшаве и Гданьске, где раздала полякам тысячи пряников в виде цветов от имени всех украинцев.

Также каждый желающий сможет написать слова благодарности полякам на большом украинском флаге, который в скором времени передадут польским волонтерам.

Все деньги от продажи марок пойдут на благотворительные проекты.

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Фото с Facebook-cтраницы LBWS CAT