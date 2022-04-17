Фотофакт: на одесском авто появились коты-патриоты и пылающий крейсер

В пятницу, 15 апреля, в польском городе Кракове несколько десятков человек вышли бойкотировать гипермаркет «Ашан». Поляки массово поддерживают Украину с первого дня полномасштабного вторжения. И даже пятница перед Пасхой не стала исключением. Подробнее – в репортаже корреспондента «Одесской жизни».

Несмотря на то, что война продолжается, нам ни в коем случае нельзя забывать и о позитивных моментах. Ведь юмор – не менее мощное оружие в борьбе с врагом и немалый шаг к нашей Победе! А уж то, что случилось накануне – флагман флота рф, ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море – это и вовсе повод не только порадоваться за наших защитников, но и от души посмеяться.

«Одесская жизнь» представляет вашему вниманию анекдот о «Москве».

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