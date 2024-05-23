Одесские изобретатели «плаща-невидимки» получили высокие госнаграды

Соответствущий указ опубликован на сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

В документе указано, что отец и сын награждены «за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины в условиях военного положения».

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Доктор технических наук по специальности «Вооружение и военная техника», профессор Константин Боряк вместе со своим сыном — военнослужащим Максимом Боряком разработали маскировочный плащ, так называемый «плащ-невидимку».

Как рассказали изобретатели, суперспособность этого плаща заключается в том, что его не может увидеть ни один тепловизор. Это дополнительное средство маскировки военнослужащих на местности, где есть деревья, кусты.

Плащ «растворяет» визуальный образ военнослужащего в его местонахождении и делает невозможным распознание врагом.

Плащ сразу разрабатывался с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его со своим снаряжением в боевых условиях, поэтому его одевают на бронежилет.

«Плащ-невидимка» успешно прошел испытания в полевых условиях. Первые образцы появились еще в период АТО, однако они не учитывали применение БПЛА и других видов вооружения.

Новая разработка имеет вес до 2,5 кг, защищенность от дождя и мокрого снега, а также не горит и защищает от высоких температур.

«На сегодня мы создали 8 модель, усовершенствованный образец, который весит немного больше, но он уже является многослойным и имеет конструктивную специфику. Мы зарегистрировали 2 патента на состав материала и 1 патент на конструкцию плаща», — рассказал Константин Боряк.

Как отметил ученый, себестоимость одного опытного образца плаща составляет около 400 евро, что в 5 раз дешевле натовских аналогов, которые стоят до 2 тысяч евро.