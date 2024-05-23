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Одеські винахідники «плаща-невидимки» отримали високі держнагороди

Одеські винахідники «плаща-невидимки» отримали високі держнагороди

За створення «плаща-невидимки» для українських військових професора кафедри Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку Костянтина Федоровича Боряка та його сина – розробника військового спорядження Максима Костянтиновича Боряка нагороджено орденами «За заслуги» III ступеня.

Відповідний указ опубліковано на сайті Президента України Володимира Зеленського.

указ

У документі зазначено, що батько і син нагороджені «за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану».

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Доктор технічних наук за спеціальністю «Озброєння та військова техніка», професор Костянтин Боряк разом зі своїм сином – військовослужбовцем Максимом Боряком розробили маскувальний плащ, так званий «плащ-невидимку».

Як розповіли винахідники, суперздатність цього плаща полягає в тому, що його не може побачити жоден тепловізор. Це додатковий засіб маскування військовослужбовців на місцевості, де є дерева, кущі.

Плащ «розчиняє» візуальний образ військовослужбовця в його місцезнаходженні та унеможливлює розпізнання ворогом.

плащ-невидимка

Плащ одразу розроблявся з фокусом на те, що військовослужбовець використовуватиме його зі своїм спорядженням у бойових умовах, тому його одягають на бронежилет.

«Плащ-невидимка» успішно пройшов випробування в польових умовах. Перші зразки з’явилися ще в період АТО, проте вони не враховували застосування БПЛА та інших видів озброєння.

Нова розробка має вагу до 2,5 кг, захищеність від дощу і мокрого снігу, а також не горить і захищає від високих температур.

«На сьогодні ми створили 8 модель, вдосконалений зразок, який важить трохи більше, але він уже є багатошаровим і має конструктивну специфіку. Ми зареєстрували 2 патенти на склад матеріалу і 1 патент на конструкцію плаща”, – розповів Костянтин Боряк.

Як зазначив учений, собівартість одного дослідного зразка плаща становить близько 400 євро, що в 5 разів дешевше за натовські аналоги, які коштують до 2 тисяч євро.

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