Одесские технари придумали устройства, помогающие сбивать боевые дроны (видео)

Волонтерская группа «Технари» придумала способ, как помогать уничтожать российские дроны ночью. Для этого они предлагают использовать морские прожекторы.

Вес морского прожектора около 35 кг, мощность – 400 Вт. Его предназначение – обнаруживать в воде тонущих людей. В Украине во время войны с помощью прожектора будут уничтожаться дроны.

К такой идее пришли волонтеры во главе с изобретателем из Одессы Андреем Косяком, основавшим группу «Технари».

«Эта история началась еще в августе (2022 года — ред), когда еще не было «шахидов». А вот когда уже появились «шахиды», у нас появилось понимание, как им противодействовать. Кроме того, днем можно увидеть где их сбивать ,а ночью же не видно», — заявил Андрей Косяк в эфире 7-го телеканала.

«Каждая секунда у ПВО важна, поскольку «шахид» летит со скоростью примерно 50 м/с. И этот прожектор оказался по параметрам оптимальным. Он позволяет на расстоянии километра за одну-две секунды найти эту летающую дрянь, и соответственно уже стоящий за пулеметом , имеет возможность его обстрелять», — поделился основатель волонтерской группы Андрей Косяк в эфире телеканала «Общественное. Одесса».

По его словам, волонтеры с первых дней полномасштабного вторжения занимаются улучшением и всяческой помощью именно противовоздушной обороны. Для перехвата воздушных целей требуются мобильные прожекторы, которые не будут создавать шум.

После испытаний волонтеры закупили 60 таких прожекторов. Один стоит более 44 тысяч гривен. Деньги поступили от спонсорской компании, рассказали волонтеры. 20 приборов передали воздушному командованию «Юг», а 40 из следующей партии ожидаются.

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Фото и видео: 7 канал, Общественное. Одесса