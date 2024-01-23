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Простой одесский коммунальщик получил высокую награду от президента

Простой одесский коммунальщик получил высокую награду от президента

Коммунальщика из Одессы Валерия Лукашова президент Украины наградил медалью «За спасенную жизнь». Ведь 29 декабря 2023 года Валерий Лукашов был одним из первых, кто бросился спасать людей к трехэтажке, разрушенной российской ракетой.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Как рассказали в горсовете, в то трагическое для Одессы утро Валерий оказался одним из самых первых на городе прилета российской ракеты в трехэтажку на ул. Картамышевской.

Будинок після влучання ракети

Дом был разрушен, охвачен пламенем. Но люди, которые были внутри, не могли оттуда эвакуироваться, потому что дверь была повреждена и выход заблокирован.

Но Валерий Лукашов, рискуя собственной жизнью, стал помогать эвакуировать детей, которых ему родители передавали через окна.

Валерій Лукашов

Валерий Лукашов, коммунальщик.

Когда возле дома появились спасатели, коммунальщик помог разблокировать выход для эвакуации людей из подвала дома.

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В горсовете сообщили, что Валерий Лукашов более 10 лет работает слесарем-сантехником 3-го разряда производственного участка №3 ЖКС «Хмельницкий», расположенного на ул. Средний.

Также была награждена Мария Татарова – она получила награду президента «За оборону Украины». Она принимала непосредственное участие в аварийно-восстановительных работах и ​​ликвидации последствий вражеских атак на Одессу.

Татарова Марія

Мария Татарова, мастер КП «Городские дороги».

Мария работает в должности мастера производственного структурного подразделения №7 КП «Городские дороги». В коммунальном предприятии она работает с 2006 года. Сначала была уборщицей территорий, а с 2008 года – мастерицей.

Справка.

Медаль «За спасенную жизнь» — государственная награда Украины для награждения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за спасение жизни человека, активную благотворительную, гуманистическую и другую деятельность по охране здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев с людьми.

Награждение медалью «За спасенную жизнь» ведется указом Президента Украины.

Медаль «За спасенную жизнь» производится из серебра и имеет форму круга диаметром 32 мм.

Награда Президента Украины «За оборону Украины» — государственная награда Украины — награда Президента Украины, установленная для награждения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов добровольческих формирований территориальных общин, работников центральной и местной власти, предприятий, учреждений и организаций, участвовавших волонтеров в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и активно способствовали выполнению таких мероприятий.

Медаль производится из сплавов меди с гальваническим покрытием и имеет форму круга диаметром 35 мм. Вместе с отличием вручается соответствующий диплом установленного образца формата А4.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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