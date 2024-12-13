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Одеські фігуристи досягли історичних результатів на міжнародному турнірі

Одеські фігуристи досягли історичних результатів на міжнародному турнірі

Одеські спортсмени Ірина Підгайна та Артем Коваль встановили новий історичний рекорд для українського фігурного катання, посівши 4 місце у фіналі юніорського «Гран-прі».

Це найвищий результат українських спортсменів у цьому змаганні за останні 21 рік, повідомляє Національний Олімпійський комітет України.

Фінал Гран-прі з фігурного катання пройшов з 5 по 8 грудня у французькому місті Гренобль. Ця подія стала кульмінацією сезону, зібравши найкращих фігуристів світу. Змагання включали короткі та довільні програми в одиночному катанні, спортивних парах і танцях на льоду серед юніорів і дорослих.

У своєму дебютному фіналі 16-річна Ірина Підгайна та 20-річний Артем Коваль, яких тренують Галина Чурилова та Олена Онищенко, набрали 152,27 бала. У ритмічному танці пара посіла 5-те місце, а в довільному – 4-те.

Ірина Підгайна та Артем Коваль

«Перед довільним танцем ми трохи нервували, але все одно вийшли і все зробили. Це також досвід. Звичайно, дуже круто кататися біля топів і, що ми – частина цього топу. Було дуже цікаво подивитися на пари майстрів, як вони працюють, як реагують на зміну клімату», – каже Ірина Подгайна.

Зазначимо, 4-те місце одеських фігуристів – це найкращий результат України в юніорському фіналі «Гран-прі» за 21 рік. Востаннє вище п’ятого місця українці піднімалися ще в сезоні 2003/2004.

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