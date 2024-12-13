Одеські фігуристи досягли історичних результатів на міжнародному турнірі

Це найвищий результат українських спортсменів у цьому змаганні за останні 21 рік, повідомляє Національний Олімпійський комітет України.

Фінал Гран-прі з фігурного катання пройшов з 5 по 8 грудня у французькому місті Гренобль. Ця подія стала кульмінацією сезону, зібравши найкращих фігуристів світу. Змагання включали короткі та довільні програми в одиночному катанні, спортивних парах і танцях на льоду серед юніорів і дорослих.

У своєму дебютному фіналі 16-річна Ірина Підгайна та 20-річний Артем Коваль, яких тренують Галина Чурилова та Олена Онищенко, набрали 152,27 бала. У ритмічному танці пара посіла 5-те місце, а в довільному – 4-те.

«Перед довільним танцем ми трохи нервували, але все одно вийшли і все зробили. Це також досвід. Звичайно, дуже круто кататися біля топів і, що ми – частина цього топу. Було дуже цікаво подивитися на пари майстрів, як вони працюють, як реагують на зміну клімату», – каже Ірина Подгайна.

Зазначимо, 4-те місце одеських фігуристів – це найкращий результат України в юніорському фіналі «Гран-прі» за 21 рік. Востаннє вище п’ятого місця українці піднімалися ще в сезоні 2003/2004.

Читайте також: Де в Одесі можна покататися на ковзанах і скільки це коштує