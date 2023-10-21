Одесские чиновники отказались от однодневного заработка: причина

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В сообщении говорится, что работники Департамента финансов Одесского городского совета и Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета перечислили свой однодневный заработок на современные бионические протезы для украинских военных и гражданских, пострадавших из-за полномасштабного российского вторжения.

Средства были целевыми и собрали их для старшего матроса военной службы по контракту Андрея Бендаса.

Как сообщили в горсовете, 12 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания Андрей получил тяжелое огнестрельное осколочное ранение и нуждается в протезировании.

Ранее «Одесская жизнь» писала о маленькой жительнице Одесщины Саше Паскаль, которая потеряла ногу в результате российского обстрела. Впоследствии Саше поставили бионический протез. Девочка так быстро реабилитировалась, что уже победила в соревнованиях по художественной гимнастике.

Еще одна молодая и красивая девушка Руслана из Одессы потеряла ногу. Она ушла на фронт 24 февраля 2022 года, когда ей было всего 18 лет. Она год работала на Запорожском и Херсонском направлениях. И однажды ее машина попала под минометный обстрел. Девушка потеряла ногу и, по словам врачей, была за секунду от смерти. Но тяжелая травма не сломила ее – она осваивает протез и строит планы.

Мечтает о бионическом протезе Роман Мехур — пулеметчик-разведчик 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, который в апреле 2022 года потерял правую руку и обе ноги. Пережив клиническую смерть, воин мужественно перенес более 60 операций и пытается вернуться к полноценной жизни.