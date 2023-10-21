Одеські чиновники відмовилися від одноденного заробітку: причина

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У повідомленні йдеться, що працівники Департаменту фінансів Одеської міської ради та Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради перерахували свій одноденний заробіток на сучасні біонічні протези для українських військових та цивільних, які постраждали через повномасштабне російське вторгнення.

Кошти були цільовими й зібрали їх для старшого матроса військової служби за контрактом Андрія Бендаса.

Як повідомили у міськраді, 12 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання Андрій отримав тяжке вогнепальне осколкове поранення та наразі потребує протезування.

Раніше “Одеське життя” писало про маленьку мешканку Одещини Сашу Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу. Згодом Саші поставили біонічний протез. Дівчинка так швидко реабілітувалася, що вже перемогла у змаганнях з художньої гімнастики.

Ще одна молода і гарна дівчина Руслана з Одеси втратила ногу. Вона пішла на фронт 24 лютого 2022 року, коли їй було лише 18 років. Вона рік працювала на Запорізькому та Херсонському напрямках. І одного разу її машина потрапила під мінометний обстріл. Дівчина втратила ногу і, за словами лікарів, була на секунду від смерті. Але важка травма не зламала її – вона освоює протез і будує плани на майбутнє.

Мріє про біонічний протез Роман Мехур — кулеметник-розвідник 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, який у квітні 2022 року втратив праву руку й обидві ноги. Переживши клінічну смерть, воїн мужньо переніс понад 60 операцій та намагається повернутися до повноцінного життя.