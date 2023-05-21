Потеряла ногу, но не пала духом: юная одесситка осваивает протез и строит планы на будущее (фото)

Одесситка Руслана ушла на фронт 24 февраля 2022 года, когда ей было всего 18 лет. Она год работала на Запорожском и Херсонском направлениях. И однажды ее машина попала под минометный обстрел. Девушка потеряла ногу и, по словам врачей, была на секунду от смерти. Но тяжелая травма не сломила ее. А недавно Руслане установили протез в некоммерческой клинике Superhumans Center.

Оптимистичную историю рассказал у себя в Facebook одесский предприниматель, основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.

Сегодня Руслана уверенно и быстро ходит на новом протезе.

«Говорит, что когда попробовала его – «без ноги» уже не хочет проводить ни минуты. Смеется, мечтает, строит планы на будущее. Тяжелая травма могла ее сломать, но благодаря сильному характеру и суперкомпетентной помощи специалистов Superhumans, эта история имеет оптимистичный финал», – рассказал Бородатюк.

Также предприниматель сообщил, что Superhumans – это некоммерческая всеукраинская клиника для военных и гражданских, получивших травмы в результате войны. Авторы проекта – известные одесские бизнесмены Андрей Ставницер и Филипп Грушко. Вместе с командой они объездили полмира, собрали лучший опыт, нашли лучших производителей протезов, и уже открыли первое медицинское учреждение во Львове.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о маленькой, но несломленной Саше Паскаль, потерявшей ножку в результате ракетного обстрела русскими террористами курортной Затоки. Сейчас девочка осваивает бионический протез.

А вот одесская спортсменка Татьяна Воротилина, которой всем городом собирали на протез, уехала в россию.

Читайте также: Одесситка без ноги станцевала на «Евровидении» (видео).

Фото с Facebook-страницы Артема Бородатюка