Новости Одессы и Одесской области

Потеряла ногу, но не пала духом: юная одесситка осваивает протез и строит планы на будущее (фото)

Потеряла ногу, но не пала духом: юная одесситка осваивает протез и строит планы на будущее (фото)

Одесситка Руслана ушла на фронт 24 февраля 2022 года, когда ей было всего 18 лет. Она год работала на Запорожском и Херсонском направлениях. И однажды ее машина попала под минометный обстрел. Девушка потеряла ногу и, по словам врачей, была на секунду от смерти. Но тяжелая травма не сломила ее. А недавно Руслане установили протез в некоммерческой клинике Superhumans Center.

Оптимистичную историю рассказал у себя в Facebook одесский предприниматель, основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.

Сегодня Руслана уверенно и быстро ходит на новом протезе.

Одесситка Руслана на протезе

«Говорит, что когда попробовала его – «без ноги» уже не хочет проводить ни минуты. Смеется, мечтает, строит планы на будущее. Тяжелая травма могла ее сломать, но благодаря сильному характеру и суперкомпетентной помощи специалистов Superhumans, эта история имеет оптимистичный финал», – рассказал Бородатюк.

Одесситка, потерявшая ногу, осваивает протез

Также предприниматель сообщил, что Superhumans – это некоммерческая всеукраинская клиника для военных и гражданских, получивших травмы в результате войны. Авторы проекта – известные одесские бизнесмены Андрей Ставницер и Филипп Грушко. Вместе с командой они объездили полмира, собрали лучший опыт, нашли лучших производителей протезов, и уже открыли первое медицинское учреждение во Львове.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о маленькой, но несломленной Саше Паскаль, потерявшей ножку в результате ракетного обстрела русскими террористами курортной Затоки. Сейчас девочка осваивает бионический протез.

А вот одесская спортсменка Татьяна Воротилина, которой всем городом собирали на протез, уехала в россию.

Читайте также: Одесситка без ноги станцевала на «Евровидении» (видео).

Фото с Facebook-страницы Артема Бородатюка

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Как РФ годами устраивала культурный геноцид против Украины? (фото, видео)
    Как РФ годами устраивала культурный геноцид против Украины? (фото, видео)

    Этот короткий разговор с генеральным директором Национального музея Революции Достоинства, координатором основанного в начале марта 2022 года Штаба спасения наследия Игорем Пошивайло состоялся на локации выставочного проекта «Война за идентичность. Сила сопротивляемости культуры» в Киеве. В просторном зале галереи искусств «Лавра» представители музейного сообщества тогда собрали не только узнаваемые свидетельства первых недель и месяцев полномасштабной войны, например, петушков из Бородянки и Мощуна.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Собаку одесских гвардейцев удостоили почетной награды (фото)
    Собаку одесских гвардейцев удостоили почетной награды (фото)

    В Одесской области отметили благодарностями за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии рф кинологов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. К награде была представлена и служебная овчарка Кира – она получила от командира бригады и командующего Нацгвардии медаль «За верную службу» III степени.
    Об этом сообщается на Facebook-странице 11-й бригады.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесской области застрял в болоте 4-летний ребенок – как его спасли? (видео)
    В Одесской области застрял в болоте 4-летний ребенок – как его спасли? (видео)

    В Одесской области успешно завершились поиски четырехлетнего жителя Подольского района. Пропавшего ребенка разыскивали около пяти часов как полицейские и военные, так и неравнодушные местные жители. А кинологи задействовали служебную собаку. В итоге мальчика нашли в километре от родного дома – он застрял в болоте и не мог позвать на помощь.

    ПОДРОБНЕЕ
  • 452-й день войны: о чем сообщает Генштаб ВСУ?
    452-й день войны: о чем сообщает Генштаб ВСУ?

    В воскресенье, 21 мая 2023 года, начались четыреста пятидесятые вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
    За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, информирует Генштаб ВСУ.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесский альпинист покорил самую высокую гору мира — Эверест (фото)
    Одесский альпинист покорил самую высокую гору мира — Эверест (фото)

    Одесский гид-альпинист Олег Иванченко покорил самую высокую (около 8850 метров) земную вершину – Эверест.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить