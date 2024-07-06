Потерянная цивилизация: как российская экспансия стерла с карты мусульманское Причерноморье

Во время экспансии этого края российской империей этот культурный пласт был истреблен вместе с турецко-татарским населением. С 1791-го под русификацию попал Едисан, а с 1912-го — Буджак. Оккупанты сжигали библиотеки, архивы и разрушали культурные учреждения. С тех пор это художественно-культурное наследие остается «неизведанным» для исследователей.

Потомки Пророка

«Белой крепостью» (современный Белгород-Днестровский), основанной греками в IV веке до нашей эры, османы завладели в 1484 году.

В XVII-XVIII веках мусульманский Аккерман достиг вершин своего культурного развития. Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал, что в городе возведены величественные мечети Баязида и Менгли-Гирея и существовало аж семнадцать начальных школ. Большую часть населения составляли купцы разных этносов и верований, а также татарские военные.

Особенно привлекал Аккерман религиозных и научных деятелей. Именно в стенах могущественной крепости провел последние годы жизни османский поэт Накши Али Аккирмани. Уроженец Константинополя известен мистическим поэтическим сборником «Источник жизни», в котором писал, что человеческое счастье — это исполнение Божественной воли.

Уроженцем Аккермана был Али бин Абдалла Эфенди Аккирмани. Он составил немало юридически-богословских ответов на вопросы исламского права. Одна из его рукописей находится в Национальной библиотеке в Анкаре.

В Народной библиотеке Адана (Турция) сохранился небольшой трактат по арабской грамматике еще одного аккерманца, Мусы Аккирмани. К сожалению, мы знаем очень мало об этом ученом из Причерноморья.

Несколько лучше известна фигура Ахмада бин Хусайна бин Мустафы Аккирмани, который родился в Аккермане около 1700 года. Почетный титул «сейид» указывает, что ученый считался потомком Пророка Мухаммеда. Получив юридическое образование, Ахмад Аккирмани занимал должность судьи в различных регионах Османской империи, прежде всего в Буджаке. Сохранился автограф одного из его трудов. Это «Источник рек» — комментарий к сочинению «Место встречи морей», написанному юристом из Сирии Ибрагимом аль-Халабби, касающийся вопросов наследства, брака, торговых отношений.

Ученый при дворе султана из Аккермана

Среди мусульманских авторов, которые происходили из так называемой Ханской Украины, особое место занимает фигура Мухаммада бин Мустафы аль-Аккирмани.

Родившись в османском в то время Аккермане в конце XVII века, будущий правовед, мыслитель и толкователь Корана получил довольно неплохое образование в Стамбуле. Был ходжей — ученым при дворе султана Османской империи. Занимал административные должности в Каире и Измире и ханафитского судьи в Медине. Ученый не терял связи с родным краем, направляя туда своих учеников.

Жизненный путь Мустафы аль-Аккирмани завершился в Мекке в 1761 году. После себя оставил немало трактатов, касающихся богословия, толкования Корана, арабского языка, логики, правоведения и тому подобное.

Список ученых, которые находились в Буджаке и Едисане, немалый. Ведь в эти регионы часто направляли на обучение будущих имамов литовские татары, которые жили на территории западной Украины, Польши, Литвы и Беларуси с XV века.

Правда, из-за ограниченности письменных источников невозможно узнать о жизни всех исламских мыслителей степной Украины, среди которых встречались и обращенные в ислам этнические украинцы.