Потерянная цивилизация: как российская экспансия стерла с карты мусульманское Причерноморье

Потерянная цивилизация: как российская экспансия стерла с карты мусульманское Причерноморье

В течение нескольких веков в Буджаке (юг современной Одесской области, придунайские степи Румынии и Молдовы) и Едисане (территория между Днестром и Южным Бугом с границей по реке Кодыма), подчиненных Крымскому ханству, активно развивались мусульманские культурные, религиозные и философские традиции. Наиболее развитым был прибрежный регион, побережье Днестра и Южного Буга.

Во время экспансии этого края российской империей этот культурный пласт был истреблен вместе с турецко-татарским населением. С 1791-го под русификацию попал Едисан, а с 1912-го — Буджак. Оккупанты сжигали библиотеки, архивы и разрушали культурные учреждения. С тех пор это художественно-культурное наследие остается «неизведанным» для исследователей.

Потомки Пророка

Аккерман

«Белой крепостью» (современный Белгород-Днестровский), основанной греками в IV веке до нашей эры, османы завладели в 1484 году.

В XVII-XVIII веках мусульманский Аккерман достиг вершин своего культурного развития. Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал, что в городе возведены величественные мечети Баязида и Менгли-Гирея и существовало аж семнадцать начальных школ. Большую часть населения составляли купцы разных этносов и верований, а также татарские военные.

Особенно привлекал Аккерман религиозных и научных деятелей. Именно в стенах могущественной крепости провел последние годы жизни османский поэт Накши Али Аккирмани. Уроженец Константинополя известен мистическим поэтическим сборником «Источник жизни», в котором писал, что человеческое счастье — это исполнение Божественной воли.

Уроженцем Аккермана был Али бин Абдалла Эфенди Аккирмани. Он составил немало юридически-богословских ответов на вопросы исламского права. Одна из его рукописей находится в Национальной библиотеке в Анкаре.

В Народной библиотеке Адана (Турция) сохранился небольшой трактат по арабской грамматике еще одного аккерманца, Мусы Аккирмани. К сожалению, мы знаем очень мало об этом ученом из Причерноморья.

Несколько лучше известна фигура Ахмада бин Хусайна бин Мустафы Аккирмани, который родился в Аккермане около 1700 года. Почетный титул «сейид» указывает, что ученый считался потомком Пророка Мухаммеда. Получив юридическое образование, Ахмад Аккирмани занимал должность судьи в различных регионах Османской империи, прежде всего в Буджаке. Сохранился автограф одного из его трудов. Это «Источник рек» — комментарий к сочинению «Место встречи морей», написанному юристом из Сирии Ибрагимом аль-Халабби, касающийся вопросов наследства, брака, торговых отношений.

Ученый при дворе султана из Аккермана

Аккерман

Среди мусульманских авторов, которые происходили из так называемой Ханской Украины, особое место занимает фигура Мухаммада бин Мустафы аль-Аккирмани.

Родившись в османском в то время Аккермане в конце XVII века, будущий правовед, мыслитель и толкователь Корана получил довольно неплохое образование в Стамбуле. Был ходжей — ученым при дворе султана Османской империи. Занимал административные должности в Каире и Измире и ханафитского судьи в Медине. Ученый не терял связи с родным краем, направляя туда своих учеников.

Жизненный путь Мустафы аль-Аккирмани завершился в Мекке в 1761 году. После себя оставил немало трактатов, касающихся богословия, толкования Корана, арабского языка, логики, правоведения и тому подобное.

Список ученых, которые находились в Буджаке и Едисане, немалый. Ведь в эти регионы часто направляли на обучение будущих имамов литовские татары, которые жили на территории западной Украины, Польши, Литвы и Беларуси с XV века.

Правда, из-за ограниченности письменных источников невозможно узнать о жизни всех исламских мыслителей степной Украины, среди которых встречались и обращенные в ислам этнические украинцы.

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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