Одесская область прощается с двумя погибшими на фронте защитниками

В тяжелых боях за независимость Украины погибли жители Одесской области — Дмитрий Горяйнов из Болградского района и Константин Игнатенко из Татарбунар.
Скорбные вести сообщают местные власти.
Житель Павловской громады Дмитрий Горяйнов погиб 16 июня 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.
Житель города Татарбунары Константин Игнатенко погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.
Болградская РВА и Татарбунарский горсовет выражают глубокие и искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным, близким, друзьям и побратимам погибших воинов.
В июне на Запорожском направлении погиб 21-летний житель Белгород-Днестровского района Николай Чебан, а в Донецкой области — 33-летний житель Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.
Читайте также: Пошел воевать добровольцем и вернулся «на щите»: житель Черноморска погиб под Волчанском