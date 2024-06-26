Одесская область прощается с двумя погибшими на фронте защитниками

Война, день 854-й: ночью враг атаковал баллистикой промышленный объект Одесской области Полномасштабная война россии против Украины продолжается 854-е сутки. В Одесской области ночью, 26 июня, был ракетный прилет по промышленному сектору. На фронте сохраняется высокая активность врага, однако Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. ПОДРОБНЕЕ

Решительные и забавные: патриотические коты на стенах Одессы С началом войны в Одессе стали появляться граффити с украинскими патриотическими котами. Они стали доброй приметой сегодняшних реалий — Одессы на военном положении. Во Всемирный день господства кошек «Одесская жизнь» собрала подборку таких котиков и узнала, кто автор этих творений. ПОДРОБНЕЕ

В какой день началась Третья мировая война Некоторые политологи считают, что сейчас уже идёт Четвертая мировая война. С Первой всё понятно: она началась в 1914 году, 1 августа, после убийства эрц-герцога Фердинанда в Сараево. Вторая мировая — тоже без вопросов: начало ей положил гитлер, напав в 1939-м, 1 сентября, на Польшу. Нынешнюю (Четвертую?) , чем-то не схожую на те две, гибридную, затеял в феврале 2022-го гибрид гадюки и скорпиона — путлер. Третьей мировой эти политологи называют ту, которая нашим ушам привычней под названием «Холодная» война. Правильно, все сейчас вспомнят т.н. Карибский кризис начала 1960-х, чудом не переросший в ядерный конфликт. Ну а кто же и когда начал эту «Третью мировую»? Вот вам малоизвестная версия, основанная на факте. ПОДРОБНЕЕ