Погиб, выполняя боевое задание: не стало еще одного защитника из Одесской области

Скорбную новость сообщили в Белгород-Днестровской районной военной администрации.

Федор Сорочан погиб 25 мая 2024 года возле населенного пункта Соловьево Покровского района Донецкой области после получения ранений, несовместимых с жизнью. Ему было всего 40 лет.

«С глубокой грустью и скорбью в сердце сообщаем, что, будучи предан Военной присяге, на верность Украинскому народу, мужественно исполнив военный долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб солдат Сорочан Федор Григорьевич (17.02.1984 года), проявив при этом мужество и героизм»,

– сказано в сообщении РВА в Facebook.

Прощание с Героем состоялось в субботу, 1 июня.

«В почете преклоняем головы перед бессмертным подвигом нашего Героя! Пусть его вечная память проникает в каждый уголок нашего сердца. Он был самым мужественным человеком, поступки которого будут запечатлены в памяти целых поколений. Его сила воли, дух справедливости, вдохновение на победу не знало предела. Почтим настоящего героя, не забудем его мужество»,

– добавили земляки погибшего воина.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб защитник из Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

Также «Одесская жизнь» сообщала о гибели на Херсонщине боевого медика из Одесской области Игоря Матищака.