Одеська область прощається з двома загиблими на фронті захисниками

Війна, день 854-й: вночі ворог атакував балістикою промисловий об’єкт Одеської області Повномасштабна війна росії проти України триває 854-у добу. В Одеській області вночі, 26 червня, був ракетний приліт по промисловому сектору. На фронті зберігається висока активність ворога, проте Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Рішучі та кумедні: патріотичні коти на стінах Одеси З початком війни в Одесі стали з’являтися графіті з українськими патріотичними котами. Вони стали доброю прикметою сьогоднішніх реалій – Одеси на воєнному стані. У Всесвітній день панування котів «Одеське життя» зібрало добірку таких котиків і дізналося, хто автор цих творінь. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

У який день почалася Третя світова війна Деякі політологи вважають, що зараз уже йде Четверта світова війна. З Першою все зрозуміло: вона почалася 1914 року, 1 серпня, після вбивства ерц-герцога Фердинанда в Сараєво. Друга світова – теж без запитань: початок їй поклав гітлер, напавши в 1939-му, 1 вересня, на Польщу. Нинішню (Четверту?), чимось не схожу на ті дві, гібридну, затіяв у лютому 2022-го гібрид гадюки і скорпіона – путлер. Третьою світовою ці політологи називають ту, яка нашим вухам звичніша під назвою “Холодна” війна. Правильно, всі зараз згадають так звану Карибську кризу початку 1960-х, яка дивом не переросла в ядерний конфлікт. Ну а хто ж і коли почав цю “Третю світову”? Ось вам маловідома версія, заснована на факті. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ