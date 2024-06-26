Одеська область прощається з двома загиблими на фронті захисниками

Одеська область прощається з двома загиблими на фронті захисниками

У важких боях за незалежність України загинули жителі Одеської області – Дмитро Горяйнов з Болградського району та Костянтин Ігнатенко з Татарбунар.

Скорботні звістки повідомляє місцева влада.

Житель Павлівської громади Дмитро Горяйнов загинув 16 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Дмитро Горяйнов

Мешканець міста Татарбунари Костянтин Ігнатенко загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій.

Костянтин Ігнатенко

Болградська РВА та Татарбунарська міськрада висловлюють глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям і побратимам загиблих воїнів.

У червні на Запорізькому напрямку загинув 21-річний житель Білгород-Дністровського району Микола Чебан, а в Донецькій області – 33-річний житель Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

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