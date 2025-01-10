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Одеська наукова бібліотека відкрила доступ до унікального архіву

Одеська наукова бібліотека відкрила доступ до унікального архіву

Одеська національна наукова бібліотека надає читачам унікальну можливість долучитися до архіву української періодики онлайн LIBRARIA. Історичні тексти та фотографії оцифровані та зручні для пошуку.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомили в бібліотетці.

Одеська наукова бібліотека отримала річну передплату на архів української періодики онлайн LIBRARIA.

База даних налічує понад 800 тисяч оцифрованих сторінок більш як 400 видань українською, польською, німецькою, румунською, їдиш, кримсько-татарською та російською мовами, що видавалися в різних регіонах України та за її межами від початку до 50-х років ХХ століття.

Доступ до бази LIBRARIA відкритий у приміщенні наукової бібліотеки на вул. Пастера, 13 у години роботи бібліотеки.

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LIBRARIA – проєкт компанії Архівні інформаційні системи, який здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими установами в Україні та за її межами.

Можливість користуватися архівом бібліотека отримала завдяки освітянській благодійній інституції Ukrainian Studies Fund, створеній українською діаспорою в США 1958 року з метою сприяння розвитку освітніх програм, знань та інформації про Україну та українців.

 

 

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