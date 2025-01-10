Одеська наукова бібліотека відкрила доступ до унікального архіву

Про це повідомили в бібліотетці.

Одеська наукова бібліотека отримала річну передплату на архів української періодики онлайн LIBRARIA.

База даних налічує понад 800 тисяч оцифрованих сторінок більш як 400 видань українською, польською, німецькою, румунською, їдиш, кримсько-татарською та російською мовами, що видавалися в різних регіонах України та за її межами від початку до 50-х років ХХ століття.

Доступ до бази LIBRARIA відкритий у приміщенні наукової бібліотеки на вул. Пастера, 13 у години роботи бібліотеки.

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LIBRARIA – проєкт компанії Архівні інформаційні системи, який здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими установами в Україні та за її межами.

Можливість користуватися архівом бібліотека отримала завдяки освітянській благодійній інституції Ukrainian Studies Fund, створеній українською діаспорою в США 1958 року з метою сприяння розвитку освітніх програм, знань та інформації про Україну та українців.