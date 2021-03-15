Минздрав расширил “оранжевую” зону карантина

Год карантину в Украине: как развивались события? Год назад в Украине ввели карантин в связи с пандемией COVID-19. Перемены на себе ощутили практически все, так как пришлось подстраиваться под ограничительные меры. К сожалению, за это время коронавирусная инфекция никуда не делась.

«Одесская жизнь» составила хронологию событий. ПОДРОБНЕЕ

Бесстрашные одесситы: как соблюдают масочный режим в общественном транспорте (фото) В последние дни в Одессе и Украине в целом фиксируют всплеск заболевших коронавирусом и рост количества госпитализаций – правительство заявляет о третьей волне COVID-19, а население уже панически обсуждает введение нового локдауна. Однако в действительности люди практически не соблюдают элементарных карантинных мер. ПОДРОБНЕЕ

Укрзалізниця отменила поезда в Закарпатье «Укрзалізниця» приостанавливает сообщение с Закарпатской и Ивано-Франковской областями, так как эти регионы попали в «красную зону» карантина из-за высокого уровня заболеваемости местного населения COVID-19. ПОДРОБНЕЕ