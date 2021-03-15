Минздрав расширил “оранжевую” зону карантина

Министерство здравоохранения Украины расширило “оранжевую” зону карантина. В нее добавилась еще одна область – Черниговская.
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Таким образом, по данным Минздрава на 15 марта, в “красной” зоне карантина остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
“Оранжевая” зона расширилась до 11 регионов – Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
Остальные области – в “желтой” зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.
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