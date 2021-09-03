Коронавирус 3 сентября: в Одесской области все больше зараженных

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021 года, в Одесской области официально выявили 236 новых случаев коронавируса (COVID-19) против 139 днем ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, в целом на сегодняшний день в регионе 144 992 зараженных. За сутки скончались 3 больных, а выздоровели всего 6 человек.

В Украине на утро пятницы лабораторно подтвердили 2 693 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 2 477). Всего в стране на сегодня насчитывается 2 293 541 зараженный. За сутки от коронавирусной болезни умерли 45 больных, выздоровели – 1 112 украинцев.

Напомним, на утро четверга, 2 сентября, в Одесской области официально выявили 139 новых случая коронавируса.