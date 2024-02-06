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Одесская область: в Кодымской и Любашевской громадах простятся с погибшими на войне бойцами

Одесская область: в Кодымской и Любашевской громадах простятся с погибшими на войне бойцами

Война продолжает забирать жизни защитников из Одесской области. Так, накануне скорбную весть получили Кодымская и Любашевская громады.

Житель села Сергеевка Виктор Белоконь погиб на поле боя

Как сообщили на странице Кодымской громады в Fаcebook, на войне погиб житель села Сергеевка Виктор Белоконь. Он пал на поле боя, держа оборону до последнего.

Погибший Виктор Белоконь

В громаде рассказали, что с первых дней войны Виктор пошел на фронт добровольцем, чтобы защищать свою Родину, своих родных и близких людей.

«С откровенным мужеством и бесстрашием нес службу в рядах ВСУ, до последнего выполнял все боевые задания. Был настоящим патриотом своей страны и погиб Героем, которого будет помнить не одно поколение. Он был отважным человеком, и таким его запомнят навсегда»,

– говорится в сообщении.

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Завтра в Любашевке простятся с земляком, погибшим за Украину

Еще одна тяжелая и невосполнимая потеря – в Любашевской громаде: на фронте погиб военнослужащий ВСУ, житель поселка Любашевка Тимофей Букура. Он не дожил чуть более месяца до своего 26-летия.

Погибший Тимофей Букура

«От имени всей Любашевской общины выражаем искренние соболезнования родным и близким! Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе»,

– сообщили в громаде.

Прощание с Тимофеем Букуром состоится завтра, 7 февраля, в 11:00 по адресу: пгт Любашевка, улица Воли (Шолохова), 10 и в 12:00 возле Дома культуры.

Всех небезразличных граждан просят присоединиться к церемонии прощания и захоронения.

Напомним, ранее в Ананьевской громаде попрощались с погибшим воином Вячеславом Каушаном, который воевал под Бахмутом и считался пропавшим без вести.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о гибели на фронте известного силача Александра Билоконя.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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