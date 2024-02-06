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Одесская область прощается с юным защитником, который воевал под Бахмутом и считался пропавшим без вести

Одесская область прощается с юным защитником, который воевал под Бахмутом и считался пропавшим без вести

Трагическая весть всколыхнула Ананьевскую громаду — на войне с оккупантами погиб житель села Романовка, солдат отделения противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона ВСУ Вячеслав Каушан. Защитнику было всего 21 год.

Как сообщили в Ананьевской громаде, Вячеслав погиб 19 апреля 2023 года под населенным пунктом Хромовое, вблизи Бахмута.

Родные 21-летнего парня почти год жили надеждой, надеялись, что он жив, собирали любую информацию в соцсетях. Но на днях экспертиза ДНК подтвердила и отобрала последнюю надежду у матери — тело неизвестного военного принадлежит ее сыночку.

«Ольга почти год надеялась, молилась и верила, что ее мальчик, ее кровиночка жива…
Горе, которое до сих пор кружилось вокруг их дома, вдруг наполнило дом, заползло в сердце, своей чернотой и болью сжало сердце… Горе одной семьи стало горем всей громады — Вячеслав погиб, защищая каждого из нас, мужественно закрыл собой от врагов.
Такой юный и такой храбрый…» — говорится в сообщении.

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Прощание с Героем пройдет в среду, 7 февраля, в 10.00. Траурный кортеж с телом погибшего Вячеслава Каушана проедет через город. Маршрут проляжет от парка «Молодежный» по улице Независимости до площади Победы и далее в направлении Романовки.

Похоронят юного Героя в родном селе.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что после полученного на фронте ранения в больнице скончался 24-летний Защитник Украины из Вилково Измаильского района Тимофей Ройбу.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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