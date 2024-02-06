Одесская область прощается с юным защитником, который воевал под Бахмутом и считался пропавшим без вести

Как сообщили в Ананьевской громаде, Вячеслав погиб 19 апреля 2023 года под населенным пунктом Хромовое, вблизи Бахмута.

Родные 21-летнего парня почти год жили надеждой, надеялись, что он жив, собирали любую информацию в соцсетях. Но на днях экспертиза ДНК подтвердила и отобрала последнюю надежду у матери — тело неизвестного военного принадлежит ее сыночку.

«Ольга почти год надеялась, молилась и верила, что ее мальчик, ее кровиночка жива…

Горе, которое до сих пор кружилось вокруг их дома, вдруг наполнило дом, заползло в сердце, своей чернотой и болью сжало сердце… Горе одной семьи стало горем всей громады — Вячеслав погиб, защищая каждого из нас, мужественно закрыл собой от врагов.

Такой юный и такой храбрый…» — говорится в сообщении.

Прощание с Героем пройдет в среду, 7 февраля, в 10.00. Траурный кортеж с телом погибшего Вячеслава Каушана проедет через город. Маршрут проляжет от парка «Молодежный» по улице Независимости до площади Победы и далее в направлении Романовки.

Похоронят юного Героя в родном селе.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что после полученного на фронте ранения в больнице скончался 24-летний Защитник Украины из Вилково Измаильского района Тимофей Ройбу.