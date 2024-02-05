Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб известный силач, установивший рекорд в Одессе

На фронте погиб известный силач, установивший рекорд в Одессе

Свою жизнь за независимость Украины отдал один из сильнейших людей Украины, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Ему навсегда осталось 32 года.

Об этом сообщили вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадим Кисиль.

«Александр был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм. Вечная память, вечная слава Герою», – написал Кисиль в facebook.

В 2017 году в возрасте 26 лет на Думской площади в Одессе Александр установил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненным людьми. Мужчине удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны – вес грузовика, остальный вес – люди.

Читайте также: Одесщина в трауре: война забрала троих Защитников, среди них — известный спортсмен

В 2020 году Александр завоевал титул «Самого сильного человека Украины» в 95-й весовой категории. В 2021 году Билоконь установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков.

За время спортивной карьеры мастер спорта Александр Билоконь становился чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по Богатырским играм.

Александра мобилизовали в марте 2023 года.

На фронте спортсмен получил серьезное осколочное ранение руки, но несмотря на это, летом прошлого года принял участие в ветеранских соревнованиях «Киев несломленный», где занял первое место.

Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить