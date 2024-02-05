На фронте погиб известный силач, установивший рекорд в Одессе

Об этом сообщили вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадим Кисиль.

«Александр был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм. Вечная память, вечная слава Герою», – написал Кисиль в facebook.

В 2017 году в возрасте 26 лет на Думской площади в Одессе Александр установил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненным людьми. Мужчине удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны – вес грузовика, остальный вес – люди.

В 2020 году Александр завоевал титул «Самого сильного человека Украины» в 95-й весовой категории. В 2021 году Билоконь установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков.

За время спортивной карьеры мастер спорта Александр Билоконь становился чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по Богатырским играм.

Александра мобилизовали в марте 2023 года.

На фронте спортсмен получил серьезное осколочное ранение руки, но несмотря на это, летом прошлого года принял участие в ветеранских соревнованиях «Киев несломленный», где занял первое место.

Об обстоятельствах его гибели не сообщается.