Одеська область: у Кодимській та Любашівській громадах попрощаються із загиблими на війні бійцями

Війна продовжує забирати життя захисників із Одеської області. Так, напередодні скорботну звістку здобули Кодимська та Любашівська громади.
Житель села Сергіївка Віктор Білоконь загинув на полі бою
Як повідомили на сторінці Кодимської громади у Facebook, на війні загинув мешканець села Сергіївка Віктор Білоконь. Він поліг на поле бою, тримаючи оборону до останнього.
У громаді розповіли, що з перших днів війни Віктор пішов на фронт добровольцем, щоб боронити свою Батьківщину, своїх рідних та близьких людей.
«З відвертою мужністю та безстрашшям ніс службу у лавах ЗСУ, до останнього виконував всі бойові завдання. Був справжнім патріотом своєї країни, і загинув Героєм, якого буде пам’ятати не одне покоління. Він був відважною людиною, і таким його запам’ятають назавжди»,
– йдеться у повідомленні.
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Завтра у Любашівці попрощаються із земляком, який загинув за Україну
Ще одна важка та непоправна втрата – у Любашівській громаді: на фронті загинув військовослужбовець ЗСУ, мешканець селища Любашівка Тимофій Букура. Він не дожив трохи більше місяця до свого 26-річчя.
«Від імені усієї Любашівської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі»,
– повідомили у громаді.
Прощання з Тимофієм Букуром відбудеться завтра, 7 лютого, об 11:00 за адресою: смт Любашівка, вулиця Волі (Шолохова), 10 та о 12:00 біля Будинку культури.
Усіх небайдужих громадян просять приєднатися до церемонії прощання та поховання.
Нагадаємо, раніше в Ананьївській громаді попрощалися із загиблим воїном В’ячеславом Каушаном, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти.
Також «Одеське життя» розповідало про загибель на фронті відомого силача Олександра Білоконя.