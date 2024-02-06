Одеська область: у Кодимській та Любашівській громадах попрощаються із загиблими на війні бійцями

Житель села Сергіївка Віктор Білоконь загинув на полі бою

Як повідомили на сторінці Кодимської громади у Facebook, на війні загинув мешканець села Сергіївка Віктор Білоконь. Він поліг на поле бою, тримаючи оборону до останнього.

У громаді розповіли, що з перших днів війни Віктор пішов на фронт добровольцем, щоб боронити свою Батьківщину, своїх рідних та близьких людей.

«З відвертою мужністю та безстрашшям ніс службу у лавах ЗСУ, до останнього виконував всі бойові завдання. Був справжнім патріотом своєї країни, і загинув Героєм, якого буде пам’ятати не одне покоління. Він був відважною людиною, і таким його запам’ятають назавжди»,

– йдеться у повідомленні.

Завтра у Любашівці попрощаються із земляком, який загинув за Україну

Ще одна важка та непоправна втрата – у Любашівській громаді: на фронті загинув військовослужбовець ЗСУ, мешканець селища Любашівка Тимофій Букура. Він не дожив трохи більше місяця до свого 26-річчя.

«Від імені усієї Любашівської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі»,

– повідомили у громаді.

Прощання з Тимофієм Букуром відбудеться завтра, 7 лютого, об 11:00 за адресою: смт Любашівка, вулиця Волі (Шолохова), 10 та о 12:00 біля Будинку культури.

Усіх небайдужих громадян просять приєднатися до церемонії прощання та поховання.

Нагадаємо, раніше в Ананьївській громаді попрощалися із загиблим воїном В’ячеславом Каушаном, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти.

Також «Одеське життя» розповідало про загибель на фронті відомого силача Олександра Білоконя.