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Коронавирус в Одесской области 16 февраля: в регионе скачек смертности

Коронавирус в Одесской области 16 февраля: в регионе скачек смертности

По статистическим данным на утро 16 февраля 2022 года заболеваемость коронавирусом в Одесском регионе все еще высокая. Но все равно данные демонстрирует уменьшение числа заболевших. Если ранее в сутки фиксировали 3-4 тысячи заразившихся, сейчас их число менее трех тысяч. При этом выздоровели за вчерашний день более полутысячи человек. Это в два и боле раз выше цифр, которые фиксировались последние недели. Ну а пока болезнь лютует по-полной. Сильно выросла смертность. Вчера умерших было 12, сегодня уже 19.

Коронавирус в Одесской области 16 февраля

Рецепты

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 2847 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 3315.

За прошлый день от последствий коронавирусной болезни умерли 19 человек. (Днем ранее сообщалось про 12 смертей). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5829 жизней.

Выздоровели 550 больных за сутки. Днем ранее с болезнью справились 319 человек. Продолжают болеть 68992 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 16 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 31513 новых случая заражения COVID-19 против 29724 днем ранее.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 310 больных (днем ранее — 305). А всего с начала пандемии умерли 103565 украинцев.

При этом выздоровели за сутки 27684 больных (днем ранее –  23235). Продолжаю болеть 661051 жителя нашей страны.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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