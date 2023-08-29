Новости Одессы и Одесской области

Очень редкую рыбу поймали брайконьеры в Одесской области (фото)

Очень редкую рыбу поймали брайконьеры в Одесской области (фото)

Четырех севрюг, занесенных в Красную книгу Украины, поймали браконьеры в Одесской области. По предварительным данным, браконьеры нанесли ущерб почти на 200 тысяч гривен. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Полиция задержала двоих жителей Вилкового. Мужчины поймали в Дунае четырех севрюг. Эта рыба внесена в Красную книгу Украины, поэтому ее отлов строго запрещен. Ущерб – 192 тыс. грн. Задержанным 29 и 35 лет.

рыба севрюга браконьеры

Браконьерам грозит наказание штрафом от 17000 до 51000 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

рыба севрюга браконьеры

Напомним, что полиция задержала 69-летнего одессита, который ночью 28 августа 2023 года несколько раз ударил ножом сына во время того, как распивали вместе спиртные напитки.

Фото: ГУНП в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить