Очень редкую рыбу поймали брайконьеры в Одесской области (фото)

Четырех севрюг, занесенных в Красную книгу Украины, поймали браконьеры в Одесской области. По предварительным данным, браконьеры нанесли ущерб почти на 200 тысяч гривен. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Полиция задержала двоих жителей Вилкового. Мужчины поймали в Дунае четырех севрюг. Эта рыба внесена в Красную книгу Украины, поэтому ее отлов строго запрещен. Ущерб – 192 тыс. грн. Задержанным 29 и 35 лет.

Браконьерам грозит наказание штрафом от 17000 до 51000 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, что полиция задержала 69-летнего одессита, который ночью 28 августа 2023 года несколько раз ударил ножом сына во время того, как распивали вместе спиртные напитки.

Фото: ГУНП в Одесской области