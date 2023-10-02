Нарыбачили на более 700 тысяч гривен: в Одесской области разоблачили браконьеров

В Одесской области в Подольском и Измаильском районах разоблачили рыбаков, которые осуществляли незаконный лов рыбы и раков, нанеся ущерб государству на сумму более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

В сообщении говорится, что рыбак в местном пруду села Дигоры Окнянской ОТГ Подольского района наловил рыбы на 509 тысяч 881 гривну.

Мужчина из резиновой лодки совершал лов рыбы четырьмя сетками. Всего ему удалось наловить 265 карасей, 21 окуня, 6 щук и карпа.

На рыбака составлен админпротокол и начато уголовное производство о незаконном вылове рыбы.

Лодка и орудие ловли изъяты сотрудниками полиции. Рыба передана на ответственное хранение.

Еще один нарушитель на запрет рыбалки разоблачен вблизи поселка Суворово Измаильского района. Рыбак на озере Катлабух тралом выловил 66 раков.

Мужчина нанес государству ущерб на сумму 219 тысяч 912 гривен.

Поскольку до 5 октября действует запрет на отлов раков на Дунае и придунайских озерах, на мужчину составлен административный протокол.

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