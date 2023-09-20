В Одесской области браконьер ловил рыбу 150-метровой сеткой

Вчера, 19 сентября, инспекторы по охране окружающей среды обнаружили в Измаильском районе правонарушителя, занимавшегося отловом рыбы запрещенными орудиями.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
В сообщении говорится, что во время проведения природоохранных мероприятий инспекторы обнаружили нарушителя, который запрещенными орудиями лова совершал незаконный лов рыбы.
Человек пользовался тремя сетками длиной 150 метров и с помощью резинового костюма осуществлял незаконный отлов водных биоресурсов на озере Ялпуг возле села Плавни Ренийской городской громады.
Инспекторы установили, что нарушитель выловил 81 особь карасей, тарани, судака, плоскирки, сазана. Общий вес улова составил 9 килограммов.
Сумма рассчитанного ущерба государству составляет 156247 гривен.
На нарушителя составили административный протокол, незаконные орудия лова изъяты. Дело передадут в судебные органы.
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