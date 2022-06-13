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Одесская Музкомедия снова открывает двери для зрителей

Одесская Музкомедия снова открывает двери для зрителей

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного снова открывает двери для зрителей!
Об этом «Одесской жизни» сообщили в пресс-службе театра, и мы спешим поделиться с вами этим радостным известием.

Зрителей приглашают 18 июня в 16:00 в зрительный зал на концерт «Наша сила – наша пісня» с участием солистов и артистов хора, балета и оркестра.

Билеты можно приобрести в кассе театра (их стоимость – 50-200 грн). Касса работает с 14 июня ежедневно с 12:00 до 17:00.

Война продолжается, потому важная информация: для всех зрителей предусмотрено наличие защитных укрытий на случай воздушной тревоги.

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«Разом – до Перемоги! До зустрічі у театрі!», – с таким призывом обратился весь коллектив театра в одесситам.

Но и это еще не все. 24 июня в 18:00 наша Музкомедия приглашает на экскурсию-встречу, экскурсию-разговор о самом главном – о любви!

Одесская Музкомедия, экскурсия-встреча

Несмотря на войну, на все наши тревоги и проблемы, в театре призывают: «При собі мати бажання жити, перемагати, кохати!»…

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Фото пресс-службы одесской Музкомедии

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Редакция ПРОФИЛЬ

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