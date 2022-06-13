Одесская Музкомедия снова открывает двери для зрителей

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного снова открывает двери для зрителей! Об этом «Одесской жизни» сообщили в пресс-службе театра, и мы спешим поделиться с вами этим радостным известием.

Зрителей приглашают 18 июня в 16:00 в зрительный зал на концерт «Наша сила – наша пісня» с участием солистов и артистов хора, балета и оркестра.

Билеты можно приобрести в кассе театра (их стоимость – 50-200 грн). Касса работает с 14 июня ежедневно с 12:00 до 17:00.

Война продолжается, потому важная информация: для всех зрителей предусмотрено наличие защитных укрытий на случай воздушной тревоги.

«Разом – до Перемоги! До зустрічі у театрі!», – с таким призывом обратился весь коллектив театра в одесситам.

Но и это еще не все. 24 июня в 18:00 наша Музкомедия приглашает на экскурсию-встречу, экскурсию-разговор о самом главном – о любви!

Несмотря на войну, на все наши тревоги и проблемы, в театре призывают: «При собі мати бажання жити, перемагати, кохати!»…

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Фото пресс-службы одесской Музкомедии