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Одесские театры снова откроют двери для зрителей? (видео)

Одесские театры снова откроют двери для зрителей? (видео)

Одесская областная военная администрация (ОВА) рассматривает возможность открытия для работы некоторых театров и других заведений культуры Одессы с целью поддержки деятелей культуры и искусства.
Об этом сообщил сегодня спикер ОВА Сергей Братчук.

Братчук напоминает, что эта война нанесла сокрушительный удар по культурно-художественному достоянию украинского народа, и поэтому подавляющее большинство учреждений культуры вынуждены были перейти в режим простоя.

Между тем, почитатели театрального искусства уже соскучились по любимым актерам, а они – по публике.

В то же время спикер ОВА отметил, что открыть планируется только те учреждения сферы культуры, где есть защитные укрытия на случай воздушной тревоги. А на сами мероприятия будут допускать столько посетителей, сколько сможет поместиться в имеющихся укрытиях. В настоящее время идет анализ и проверки.

«Мы приближаем нашу победу и мир не только тем, что наши Вооруженные силы очищают Украину от орды, но и тем, что делаем это, не теряя человечности, достоинства и любви – восстанавливая культурную жизнь Одесщины и усиливая художественный фронт!»,

– отметил Братчук.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесский «Театр на Чайной» возобновляет работу на новом месте.

Фото Юлии Сущенко, видео с Facebook-страницы Одесской ОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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