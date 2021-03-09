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Одесская велоэстакада уходит под землю: в чем причина и когда ремонт? (фото)

Одесская велоэстакада уходит под землю: в чем причина и когда ремонт? (фото)

Велопешеходная эстакада на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе стремительно разрушается. Как заметил корреспондент «Одесской жизни», часть плитки просела и уходит под землю.

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После открытия велоэстакады неоднократно велись очень бурные обсуждения на тему ее эффективности и вообще пригодности для передвижения. Люди жаловались на разметку, перила, но особое возмущение у горожан вызвало покрытие эстакады, а именно плитка.

Еще в декабре прошлого года очевидцы заметили первые признаки деформации. Речь идет об участке за многоуровневым паркингом отеля Maristella Marine Residence.

Одесская велоэстакада, 10-я станция

«В некоторых местах дорожка расслоилась. Выпирающие острые края плитки могут доставить немало хлопот тем, кто с большой скоростью передвигается на велосипеде», – сообщал в Facebook одессит Александр Клубничкин.

Одесская велоэстакада, велодорожка2

Тогда эти якобы «мелочи» не привлекли никакого внимания со стороны мэрии или подрядчика, а велодорожку продолжили эксплуатировать в привычном режиме. И что мы видим сейчас? На месте, где было небольшое расслоение, образовалась огромная яма. В результате потерял былой горизонтальный уровень участок длиной несколько метров.

Одесская велоэстакада, плитка2

Главной причиной этому является как раз упомянутый выше паркинг с теннисными кортами на крыше. Судя по всему, непогода смыла часть грунта, который ушел в пустоты под сооружением. К слову, ради этой парковки проект велопешеходной эстакады в свое время пришлось переделывать, и строительство значительно затянулось.

Одесская велоэстакада, трещины

Сам же «обвал» здесь образовался еще пару недель назад, но никаких ограждений и предостерегающих знаков до сих пор установлено не было. Одесские велосипедисты решили взять инициативу в свои руки. Так, одессит Вячеслав Рябов, по его словам, совершил «небольшой акт вандализма» и краской обозначил аварийный участок.

«Надеюсь, мое действие пойдет на пользу и причинит вред только асфальту и плитке», – говорит он.

Своим мнением также поделился велолюбитель Вадим Олейник, который на эстакаде готовится к ежегодной Велосотке.

«Инициатива с велоэстакадой – потенциально хороший проект, если бы не большое количество «но», которые заключаются в качестве исполнения работ. Спустя совсем немного времени эстакада, которая, насколько я знаю, обошлась городу в круглую сумму, начала разваливаться, покрылась ямами. Помню, через несколько месяцев после открытия болты уже были ржавые. Мне как велолюбителю это ранит сердце очень сильно. Вместо качественного результата видеть подобное очень обидно. Налицо очередной «распил» денег на очередном «грандиозном» проекте», – комментирует одессит.

Эстакада, велолюбитель

Вадим Олейник

Что касается ремонта велодорожки, то этот вопрос был поднят 1 марта на аппаратном совещании в мэрии. По словам начальника муниципального управления дорожного хозяйства Андрея Сандула, ситуацию «поправят» вместе с владельцем паркинга, когда стабилизируется погода. Остается понимать, что для наших чиновников является «хорошей погодой».

Одесская велоэстакада, Маристелла
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Одесская велоэстакада, плитка
Одесская велоэстакада, плитка3
Одесская велоэстакада, дорожки
Одесская велоэстакада, велосипед
Одесская велоэстакада, забор
Одесская велоэстакада, провал плитки
Одесская велоэстакада, трещины2
Одесская велоэстакада, трещины3
Одесская велоэстакада, у дороги
Одесская велоэстакада, пешеходная дорожка
Одесская велоэстакада, плитка4

Отметим, что тендер на возведение велоэстакады (со второй попытки) осенью 2017 года выиграла компания «Ростдорстрой», которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Все работы планировали выполнить до июля 2018 года за 31 миллион гривен, однако объект открыли лишь в июне 2020 года и потратили при этом около 75 миллионов гривен.

Читайте также: Что не так с велопешеходной эстакадой в Одессе: оценка эксперта.

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