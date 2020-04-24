Что не так с велопешеходной эстакадой в Одессе: оценка эксперта

Одесский транспортный эксперт Петр Обухов подробно разъяснил проблемы и указал изъяны велопешеходного полотна, которое построили между 8-й и 10-й ст. Б. Фонтана. Как оказалось, продолжение Трассы здоровья вышло не таким, как его визуализировали изначально. Из-за новых строек, обвалов и других сложностей эстакаду неоднократно перепланировали, переносили сдачу объекта и увеличили стоимость стройки до 74 миллионов гривен. На что их потратили и что мы получили за эти деньги в итоге?

Тот факт, что со строительным объектом на 10-й станции Большого Фонтана что-то не так, можно было выявить уже на этапе тендера. Транспортный эксперт, общественный деятель Петр Обухов сообщил на своей странице в Facebook, что строительством объекта могла заняться львовская фирма. В то время как горсовет хотел вложить в работы 32 миллиона гривен, львовское «Мостостроительное управление №1» готово было выполнить техзадание за 28 миллионов. Соответственно, они бы были победителями, так как указали самую низкую цену.

«Поэтому 4 сентября мэрия отменяет тендер за ненадобностью. Решили, что эстакаду там строить не нужно. Но уже 12 октября снова передумывают и объявляют еще один тендер. В этот раз его выигрывает уже правильная компания – РостДорСтрой», – написал Обухов.

Эксперт сообщил, что в итоге вышло соединить 16-ю станцию Б. Фонтана, 10-ю станцию Б. Фонтана и Аркадию Трассой здоровья.

Однако при этом он выявил множество недоработок.

Например, то, что эстакада не вписывается в общий ландшафт. Кроме того, резкие повороты, которые появились, так как мэрия, которая контролировала строительство, разрешила строить там же попутно здание и парковку. Из-за этого полотно пришлось прокладывать в обход этих объектов.

Эстакада, по мнению Обухова, неудобна не только этим, но и тем, что, заехать на нее не получится со стороны 10-й станции. Придется спуститься по лестнице с велосипедом на плечах, только после этого можно будет оседлать его.

«Я бы построил эстакаду только до лестницы на пляж, а дальше сделал бы горизонтальную дорожку по склону в сторону 16-ой Фонтана. Это было бы быстрее, чем за 2,5 года, дешевле, выглядело бы красивее и было бы намного удобнее для людей», – подытожил Петр Обухов.

К слову, напомним, что еще в феврале заместитель начальника Управления дорожного хозяйства Андрей Сандул заверил, что 99% необходимых работ на объекте уже выполнено. Остались только работы по нанесению дополнительного слоя, которые выполнят через 2-3 месяца.

Наш корреспондент побывал на эстакаде. На данный момент сложно сказать, что объект уже довели до ума, хотя подрядчики заявили о его сдаче в эксплуатацию.

Первое, что бросается в глаза – кучи мусора под объектом.

На эстакаде, шириной около 5,5 метров, нет разметки. Велосипедистам приходится маневрировать между людьми на дорожке.

И совершенно ужасная картина открывается ближе к 9-й станции, где начинается переход на эстакаду. Половины дороги из бетонных плит вовсе нет.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.