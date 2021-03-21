В Одессе «подлечили» просевшую велоэстакаду на 10-й станции Фонтана (фото)

В Одессе отремонтировали дорожное покрытие на велопешеходной эстакаде на 10-й станции Большого Фонтана. Ранее на велодорожке существенно просела плитка.

Как сообщает «Думская», сейчас провалы, которые появились через полгода после открытия объекта, засыпали песком.

Вместе с ямами пропала и самодельная разметка, которой одесские велосипедисты недавно отметили опасные участки на дороге.

Однако, надолго ли хватит этого благоустройства, пока не известно, так как оползни на склоне рядом с дорожкой не внушают доверия, и остановить оползневые процессы рядом с эстакадой намного сложнее.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что велоэстакада на 10-й станции Большого Фонтана стремительно разрушается.

Напомним, тендер на возведение велоэстакады осенью 2017 года выиграла со второй попытки компания «Ростдорстрой», которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Все работы планировали выполнить до июля 2018 года за 31 миллион гривен, однако объект открыли лишь в июне 2020 года и потратили при этом около 75 миллионов гривен.

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Фото: Думская