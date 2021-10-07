Дорога с «загулявшей» плиткой у одесской велоэстакады оказалась ничейной (видео)

Новая дорога, идущая из одесской Аркадии к велоэстакаде на 10-й станции Большого Фонтана, которая начала разваливаться спустя год после ее открытия, не находится ни на чьем балансе, и поэтому ремонтировать ее некому.

Такое неприятное открытие сделал депутат Одесского городского совета Петр Обухов. Своими мыслями он поделился у себя в Facebook.

Как дорожка стала «заброшкой»

По словам депутата, ему часто поступают жалобы от горожан о том, что на дороге уже просела плитка.

«Я сам ей пользуюсь иногда и вижу, что она уже заросла, плитка просела, по краям торчат большие кусты. При подъеме плитка вообще «гуляет», хотя с момента открытия дороги прошло чуть больше года»,

– отмечает Петр Обухов.

При этом, по его словам, с этой ситуация с этой дорогой довольно интересная: два месяца назад об этой дороге написал сайт «Думская», упомянув, что некачественно построенная дорога – дело рук компании «Ростдорстрой» в рамках строительства велоэстакады. Но позже в редакцию пришло письмо от «Ростдорстроя» с требованием опровержения – они заверяют, что строили только велоэсткаду и небольшие участки, которые к ней подходят, а все, что провалилось, к ним не относится.

Таким образом, депутат заинтересовался, на чьем же балансе эта дорога. Он написал запросы в управления дорожного хозяйства и городского хозяйства и поинтересовался, находится ли эта дорога на балансе КП «Городские дороги».

«И вот вам новость: дорога ничья! Она не находится ни в чьей собственности, она была построена фактически без документов. По ней нет никаких гарантий – то есть, претензий предъявлять некому, требовать гарантийного ремонта не у кого. Этой дороги по документам вообще не существует»,

– констатирует Петр Обухов.

«Таинственные бизнесмены», или как исправить ситуацию

Депутат напомнил, что когда городской голова Геннадий Труханов перед выборами открывал велоэстакаду, он говорил, что эту дорогу построили некие бизнесмены в качестве благотворительности.

«Я не знаю, кто были эти таинственные бизнесмены, но можно предположить, что это владельцы «Маристеллы». Они построили на пути эстакады свой паркинг с теннисным кортом, из-за которого путь эстакады пришлось менять. Может быть, это была такая плата за изменение проекта. Но наверняка утверждать не берусь. Получается, чтобы починить эту дорогу, мэрия должна настойчиво снова просить о благотворительности этих спонсоров»,

– пишет Петр Обухов.

Но, по словам депутата, есть и второй вариант: эту дорогу следует принять на баланс города, и соответствующее обращение с этой инициативой уже написано.

Остается только надеяться, что ситуация с ничейной дорогой будет исправлена.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе второй раз за год «поплыла» злополучная велоэстакада на 10-й станции Большого Фонтана, а также о том, что велоэстакада на 10-й станции Фонтана стремительно разрушается.

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Фото: скриншот с видео Петра Обухова