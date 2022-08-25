Одесская Аллея звезд пополнится новыми именами – кто эти люди? (видео)

В Одессе на Аллее звезд возле Оперного театра появится три новых имени. Об этом заявил глава историко-топонимической комиссии Одесского городского совета Павел Вугельман по итогам недавнего заседания комиссии.

«Было принято решение пополнить Аллею звезд новыми именами таких выдающихся личностей, как Георгий Голубенко, Евгений Лапейко и Леонид Пастернак. Это люди, которые действительно внесли огромный вклад и историю города и которые заслуживают большого уважения», – отметил Вугельман.

Георгий Голубенко – украинский писатель, юморист, драматург, сценарист, один из основателей одесского фестиваля юмора – «Юморины».

Евгений Лапейко – музыкальный руководитель команды КВН «Клуб джентльменов Одесского государственного университета имени Мечникова», один из основателей рок-движения в Одессе, автор рок-опер.

Леонид Пастернак – художник, график, иллюстратор, преподаватель.

Кроме того, рассказал Вугельман, историко-топонимическая комиссия приняла решение установить на территории Одесского зоопарка мемориальную доску в честь первого директора и основателя заведения Генриха Бейзерта. Это событие хотят приурочить к 100-летию Одесского зоопарка, которое будет отмечаться в сентябре 2022 года.

Напомним, осенью 2021 года депутаты Одесского горсовета не поддержали идею увековечить на Аллее звезд имя известного художника, бывшего директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

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