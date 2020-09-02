В День города на Аллее звезд в Одессе появились новые имена

В день рождения Одессы – самого талантливого города, по мнению одесситов – на Аллее звезд появляются новые имена, людей принесших ему всемирную славу.

На аллее уже было 34 звезды. А в день 226-летия города появились еще 5.

Находится Аллея она на ведущей к Одесской опере улице Ланжероновской и была в свое время открыта по инициативе мэра Одессы Геннадия Труханова и Всемирного клуба одесситов. И не только, как дань уважения талантливым людям, но и для того, чтобы новые поколения одесситов помнили имена тех, кто принес славу родному городу.

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Началась торжественная церемония открытия новых имен на Аллее звезд песней Тони из оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация». И первая звезда посвящена этому замечательному композитору – «художнику радости человеческой». Правда, родился он не Одессе, а в Полтавской губернии. Но был так влюблен в Одессу, что песня Тони в 2011 году стала официальным гимном нашего города. Памятный знак, посвященный композитору, был вручен директору Одесского академического театра музыкальной комедии Елене Редько.

Еще одна звезда посвящена нобелевскому лауреату, удостоенному престижнейшей международной премии «за строгое мастерство», Ивану Бунину. Он тоже родился не в Одессе – в Воронеже. Но часто бывал здесь. Любовью к Одессе пропитан один из его шедевров – рассказ «Галя Ганская», вошедший в сборник «Темные аллеи». Безысходностью и болью – документальная книга «Окаянные дни».

Рядом со звездой Ивана Бунина зажглась звезда еще одного талантливого писателя Александра Куприна. Именно в Одессе были созданы такие его замечательные произведения, как «Гамбринус», «Листригоны», «Гранатовый браслет», «Поединок». Памятные знаки великим писателям были вручены директору Одесского литературного музея Татьяне Липтуге.

Увековечен на Аллее звезд гениальный хореограф и балетмейстер Павел Вирский. Он родился в Одессе, в дворянской семье. А жизнь свою посвятил народному танцу.

Хореографический ансамбль, который сегодня носит его имя, покорил весь мир. А его руководитель и после 4 инфарктов работал на износ, утверждая, что «танец – это многолетние годы тренировок, переплавленные в поэзию». Памятный знак Павлу Вирскому был вручен председателю Одесского отделения национального хореографического союза Украины, директору хореографической Одесской школы Ефиму Когану.

Пятым на Аллее звезд стало целое созвездие – театр клоунов и мимов «Маски». Своим искрометным искусством он завоевал любовь не только одесситов, но и ценителей веселого клоунского ремесла во многих странах мира. Недаром ведь говорят: «Один клоун делает для здоровья города больше, чем двадцать ослов, груженных лекарствами». Для вручения памятного знака была приглашена вся трупп театра «Маски».

А через год на Аллее звезд засияют новые имена – ведь Одесса неистощима талантами.