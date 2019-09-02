Кому в Одессе «зажгли» новые звезды

По традиции День города знаменуется и появлением новых табличек на Аллее звезд. Пока торопилась на мероприятие, по дороге выяснилось, что далеко не все одесситы вообще знают о ее существовании. Так вот, на всякий случай: одесская Аллея звезд расположена на ул. Ланжероновской, вдоль фасада Английского клуба (Морского музея).

Сегодня Аллея звезд при огромном скоплении народа пополнилась еще шестью табличками со славными именами.

Это: режиссер Александр Довженко, поэт Борис Нечерда, художники Петр Нилус, Олег Соколов, знаменитый коллекционер Александр Блещунов и наш всеобщий любимец — Михаил Водяной.



Дипломы об открытии новых звезд были вручены коллегам и родственникам одесских знаменитостей.

Церемония длилась довольно долго, мест (даже стоя) хватило далеко не всем, но звучали искренние аплодисменты и даже слезы на глазах.



Директор-художественный руководитель Одесского академического театра музыкальной комедии, который носит имя Михаила Водяного, заслуженный работник культуры Украины Елена Редькос радостью отметила, что очень надеется, что Аллея звезд Одессы будет пополняться именами и других выдающихся артистов, которые прославили Одессу. Ну а звезда в честь Водяного на знаменитой Аллее — это более чем заслуженная честь и слава истинному любимцу Одессы, создавшему столько незабываемых образов на сцене и в кино.

Справка

– Блещунов Александр Владимирович — коллекционер, основатель музея частных коллекций (1914-1991 гг. — 105 лет со дня рождения);

– Водяной Михаил Григорьевич — артист (1924-1987 гг. — 95 лет со дня рождения);

– Довженко Александр Петрович — режиссер, драматург, писатель, классик мирового кино (1894-1956 гг. — 125 лет со дня рождения);

– Нилус Петр Александрович — живописец, художественный критик, беллетрист (1869-1943 гг. — 150 лет со дня рождения);

– Нечерда Борис Андреевич — поэт-шестидесятник, прозаик (1939-1998 гг. — 80 лет со дня рождения);

– Соколов Олег Аркадиевич — художник (1919-1990 гг. — 100 лет со дня рождения).

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