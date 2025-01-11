Слухопротезирование проводится в сурдологическом центре городской клинической больницы №11, где работает врач-сурдолог. Здесь пациенты проходят аудиометрию и детальное обследование для индивидуального подбора слухового аппарата.

Направление в Центр слуха ГКБ №11 могут выдать семейный врач или ЛОР-врач консультативно-диагностического центра.

В прошлом году слухопротезирование бесплатно получили 29 одесситов. В этом году планируется установка более 30 слуховых аппаратов.

Ранее мы рассказывали, как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах.

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