Слухопротезирование проводится в сурдологическом центре городской клинической больницы №11, где работает врач-сурдолог. Здесь пациенты проходят аудиометрию и детальное обследование для индивидуального подбора слухового аппарата.
Направление в Центр слуха ГКБ №11 могут выдать семейный врач или ЛОР-врач консультативно-диагностического центра.
В прошлом году слухопротезирование бесплатно получили 29 одесситов. В этом году планируется установка более 30 слуховых аппаратов.
Ранее мы рассказывали, как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах.
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