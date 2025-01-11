Слухопротезування проводиться у сурдологічному центрі міської клінічної лікарні №11, де працює лікар-сурдолог. Тут пацієнти проходять аудіометрію та детальне обстеження для індивідуального підбору слухового апарата.

Направлення до Центру слуху МКЛ №11 можуть видати сімейний лікар або ЛОР-лікар консультативно-діагностичного центру.

Минулого року слухопротезування безоплатно отримали 29 одеситів. На цей рік заплановано встановлення понад 30 слухових апаратів.

Раніше ми розповідали, як безоплатно лікувати рак, інсульт та інфаркт в приватних лікарнях.

Дивіться також наше відео про те, як одесити шукають лікарів, за що платять, а яке лікування є безоплатним:



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